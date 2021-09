Marília Mendonça e Maiara & Maraisa lançam música nova em parceria

Ninguém segura! Depois de vários spoilers nas redes sociais, o novo projeto de Marília Mendonça e Maiara & Maraisa já está com data marcada e tudo.

As cantoras, três dos principais nomes do sertanejo, trabalham juntas no show Festa das Patroas desde 2016. No ano passado, o trio produziu uma coletânea de modões, com 16 regravações de clássicos e 5 composições inéditas.

O novo EP, chamado Patroas 35%, terá 9 músicas, captadas no show virtual feito pelo trio em 24 de julho no YouTube, transmitido para mais de 400 mil pessoas.