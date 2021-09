Tati Quebra Barraco em A Fazenda: “A pessoa vem cancelada para limpar imagem”

E se não me quis na pior, não me procure na melhor! Essa tem nome e sobrenome: Nego do Borel. Logo no começo do programa, a funkeira declarou que Borel a "esnobava" aqui fora e agora está tentando se aproximar.

"Não sou amiga do Nego lá fora, nunca me seguiu, nunca curtiu foto minha e agora vem dizer que vai fazer música pra mim. Por que não fez lá fora?", declarou Tati. A peoa ainda afirmou que postou três fotos com o cantor no Instagram, e ele não chegou nem a curtir. Vai dizer que você também não estaria com ranço?