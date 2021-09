Karen Jonz diz que sofreu distúrbios alimentares por causa do skate

Karen Jonz roubou a cena nas Olimpíadas de Tóquio 2020 com seus comentários honestos e espontâneos, como principal referência do skate feminino brasileiro. E em entrevista à Marie Claire, Jonz revelou mais sobre sua trajetória nem sempre tão autoconfiante com o próprio corpo.

Pode-se chamar Jonz de precursora do skate feminino nacional. A gata já foi tetracampeã do mundial de skate vertical—modalidade que pratica—e acumula medalhas do X Games, maior campeonato de skate do mundo. Quando ela começou, há 20 anos, tudo ainda era mato. Ninguém "xerecava no campeonato" por ainda não existir muitas mulheres no esporte, e sendo as referências estéticas e comportamentais masculinas, a atleta teve dificuldade em se sentir confortável consigo mesma naquele meio.

Jonz nunca teve dúvidas quanto à orientação sexual, mas não acontecia o mesmo com o gênero. "A minha referência eram os homens, né? Porque eram sempre eles no skate, achava aquilo bonito. E, para me aproximar, queria ser igual. Queria passar despercebida como mulher, ser reconhecida pelas manobras e pela habilidade, não pela aparência. Era um jeito de me camuflar", contou a skatista.