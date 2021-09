Kim Kardashian corrige Ellen por achar que colar de ouro de Psalm é falso

Psalm West, filho de Kim Kardashian, já tem uma coleção de joias para chamar de sua. Em entrevista no programa de Ellen DeGeneres, Kim acaba chocando a apresentadora ao revelar que o cordão de Psalm é de ouro.

Ao conversarem sobre as personalidades dos herdeiros de Kim, Ellen questiona: "E Psalm é aquele que estava usando um cordão gigante no pescoço. Oh, meu Deus, ele usou esse colar falso, gigante".

"Espera aí, você disse falso?", retrucou Kim.

"É falso", disse a apresentadora. "Não é!", garantiu a mãe.

"Não é? Oh meu Deus, é enorme. Como ele consegue manter a cabeça levantada? Parece um cinto de lutador ou algo do tipo. Não é falso?!", insistiu Ellen.

"Não, não é", repetiu Kim.

"Eu achei que fosse porque é tão hilário", completou a loira.