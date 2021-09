Shantal mostra corpo uma semana após parto

Shantal Verdelho mostrou o corpo uma semana após o parto de sua segunda filha, Domenica. Através de clique no Instagram, Shantal posou com biquíni de sua marca nesta segunda-feira, 20.

"Agora começaremos uma fase muito importante pra mim, onde eu viro 100% estilista da marca. Esse biquíni já é 100% feito por mim, do modelo a escolha do tecido, cor, aviamentos.. Espero que vocês gostem do que está por vir e me aprovem como estilista hehe", escreveu a influencer.

Nos comentários, a loira recebeu elogios de suas seguidoras.