Com mensagem de esperança, BTS faz discurso na ONU

Um orgulho para os fãs! Ao lado do presidente sul-coreano Moon Jae-in, os meninos do BTS , que sempre batem recordes, discursaram na abertura da semana da 76ª Assembleia Geral da ONU na manhã desta segunda-feira, 20.

O tradicional encontro teve como tema a construção da esperança para recuperação do mundo que enfrentou a pandemia de Covid-19. Com falas inspiradoras, os membros da banda sul-coreana foram convidados para representar a cultura e as gerações futuras:

"Achamos que o mundo havia parado, mas ele continua avançando. Acredito que cada escolha que fazemos é o começo da mudança e não o fim. Espero que neste 'novo mundo' possamos dizer uns aos outros: Bem-vindos!", disse um dos membros do grupo de k-pop.