Gisele Bündchen é criticada por defender modelo que fez post antivacina

"Eu conheço Doutzen e ela é uma pessoa gentil e amorosa. Eu não posso acreditar no ódio dirigido a ela porque ela expressou seus sentimentos. Me entristece ver todo o julgamento e a falta de empatia no coração de tantas pessoas. O ódio não é a resposta. A única maneira de criar um mundo melhor é por meio da compaixão e da aceitação", declarou a esposa de Tom Brady nos comentários da postagem de Kroes. "Eu convido você a silenciar sua mente e ir fundo para encontrar o amor em seu coração para podermos todos nos unir em paz e criar harmonia em nossas vidas e em nosso mundo. Precisamos disso mais do que nunca", completou, a que a holandesa respondeu: "Perfeitamente colocado. Obrigada, Gisele!".