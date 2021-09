Paolla Oliveira e Diogo Nogueira: linha do tempo do casal apaixonado

O casal mais bonito e apaixonado do Brasil, Paolla Oliveira e Diogo Nogueira, foi flagrado de chamego após um show do sambista no Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 17. Durante a apresentação, Diogo chamou Paolla de 'amor da minha vida'. Graças ao influencer e amigo próximo dos dois, David Brazil, temos tudo registrado nas redes sociais. Sério, como não amar?

Dessa vez, foi Brazil quem revelou a fofura digna de filmes de Hollywood. Mas o próprio casal apaixonado não pensa duas vezes antes de abrir o romance para o Brasil inteiro — ou o Instagram inteiro — ver.

Depois de assumirem o affair trocando beijos no palco de um show do cantor, os dois dominaram as redes sociais com os registros e declarações que fazem até o mais cético querer amar de novo. Vem conferir como começou essa história!