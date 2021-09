Kendall Jenner e Devin Booker curtem viagem com Hailey e Justin Bieber

Após uma viagem luxuosa ao México, Kendall Jenner e Hailey Bieber voaram juntas de novo! Só que desta vez, Kendall e Hailey estavam acompanhadas de seus respectivos mozões, Devin Booker e Justin Bieber.

As estrelas relaxaram em um resort tropical e de acordo com uma fonte, a viagem rápida foi para um destino que "todos eles já visitaram antes", em Goldeneye, na Jamaica. O quarteto saiu direto de Nova York para férias de três dias e retornaram para casa, em Los Angeles, nesse domingo, 19.

Hailey compartilhou uma série de fotos do Instagram com Justin, com direito a mergulho em cachoeira, pedalada em rio e dança em meio a uma tempestade. Mesmo que Kendall não tenha sido incluída em nenhum dos cliques, Kim Kardashian e Khloé Kardashian "curtiram" a postagem, e Kim até comentou com três emojis de chama.