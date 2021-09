Kylie Jenner diz que "barriga está crescendo" em nova foto de gravidez

Kylie Jenner deixou seus seguidores entusiasmados no Instagram. No domingo, 29, Kylie foi à rede social e compartilhou um clique de sua segunda gravidez.

A eterna caçula de Keeping Up With the Kardashians postou uma imagem nos Stories em que aparece dirigindo e exibindo a barriga. "A barriga está crescendo", escreveu ela, que ainda mostrou uma foto de si mesma caminhando ao lado da primogênita, Stormi Webster, depois de pegar alguns donuts em uma rede norte-americana.

O último olhar sobre a crescente família de Kylie com Travis Scott vem pouco mais de uma semana depois que a futura mãe de dois filhos exibiu sua barriga crescente durante a New York Fashion Week.

E apesar de ter surpreendido com seus looks durante os desfiles, sua ausência foi sentida no MET Gala 2021, que aconteceu poucos dias depois.