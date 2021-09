Princesa Beatrice dá à luz primeira filha com Edoardo Mapelli Mozzi

A Família Real acaba de receber mais um bebê! Princesa Beatrice e o marido Edoardo Mapelli Mozzi deram boas-vindas a uma menina no fim de semana, segundo a Família Real.

"Sua Alteza Real a Princesa Beatrice e o Sr. Edoardo Mapelli Mozzi têm o prazer de anunciar a chegada segura de sua filha no sábado, 18 de setembro de 2021, às 23h42, no Chelsea and Westminster Hospital, Londres", anunciou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira, 20.

De acordo com o informativo, a bebê pesa cerca de 3kg e ainda não teve o nome revelado. A Rainha Elizabeth II, bem como os outros avós e bisavós da recém-nascida foram informados de sua chegada estão "encantados" com a notícia.

"A Família gostaria de agradecer a todos os funcionários do hospital por seus cuidados maravilhosos", continuou a mensagem. "Sua Alteza Real e seu filho estão indo bem, e o casal está ansioso para apresentar sua filha a seu irmão mais velho, Christopher Woolf".