Kerry Washington homenageia Michael K. Williams no Emmy 2021

Eli Joshua Ade/HBO

Smollett escreveu anteriormente um post no Instagram para Williams em 15 de setembro: "Eu não conseguia respirar. Demorou um pouco para meu cérebro metabolizar como o mundo pode continuar a girar sem ele aqui na forma física. Ele deveria estar aqui conosco esta semana em LA para o Emmy".

Williams foi anteriormente reconhecido com três outras indicações ao Emmy por seus papéis em Bessie, The Night Of e When They See Us. Ele é mais conhecido por sua interpretação de Omar Little em The Wire, da HBO, e Albert "Chalky" White em Boardwalk Empire. A HBO honrou ainda mais o legado de Williams, chamando o astro multitalentoso de "membro da família HBO por mais de 20 anos".

A rede compartilhou uma homenagem ao Instagram, escrevendo: "Conhecíamos Michael como um amigo querido que era amado por todos que tiveram o privilégio de trabalhar com ele. Enviamos nossas mais profundas condolências a sua família por esta perda incomensurável".