Elizabeth Olsen usou vestido da marca das irmãs Mary-Kate e Ashley para o Emmy Awards 2021

A Feiticeira Escarlate está no Emmy Awards 2021!

Elizabeth Olsen, que foi indicada pela primeira vez para a premiação neste domingo, 19, desfilou o tapete vermelho com um vestido maravilhoso, que foi desenhado pela marca de suas irmãs Ashley e Mary-Kate Olsen, The Row. O marido dela, Robbie Arnett, com quem Elizabeth se casou em junho, acompanhou ela no evento.

O trabalho de Olsen como Wanda Maximoff na série da Disney+, WandaVision, a rendeu uma indicação como Melhor Atriz em Minissérie ou Filme para a TV. Essa noite é importante para os Estúdios Marvel, já que WandaVision - que foi indicado 23 vezes no Emmy deste ano - é a primeira minissérie da companhia.

O ator de 32 anos que interpreta o par de Wanda, Paul Bettany, foi indicado como Melhor Ator em Minissérie ou Série para a TV e a própria série está concorrendo como Melhor Minissérie ou Filme para a TV. Kathryn Hahn, a Agatha Harkness, também pode ganhar seu primeiro Emmy na categoria Melhor Atriz Coadjuvante.