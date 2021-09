Emma Corrin usa look ousado com touca e garras no tapete vermelho do Emmy Awards 2021

Princesa Diana era conhecida por ser um ícone da moda, mas ela nunca ousou tanto assim em um tapete vermelho!

Emma Corrin, que foi indicada por seu trabalho como Lady Di em The Crown, compareceu no Emmy Awards 2021 com um look bem diferentão.

A atriz britânica de 25 anos estava com um look amarelo que incluia um vestido tomara que caia, touca e luvas sem dedos, que mostravam as grandes unhas pretas da atriz. A roupa da Miu Miu, que foi estilizada por Harry Lambert, chamou atenção nas redes sociais, com alguns fãs afirmando que a touca dava impressão que a atriz ia sair para nadar.

Emma chegou no Emmy nesse domingo, 19, com as colegas de elenco em The Crown Gillian Anderson, Olivia Colman e mais. O astro responsável por interpretar Príncipe Charles, Josh O'Connor, foi para a cerimônia com um terno da Loewe.