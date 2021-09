Jennifer Aniston não estará presente no Emmy Awards 2021

O Emmy Awards 2021 já está entre nós! O tapete vermelho do Emmy deste ano acontece neste domingo, 19, com a presença de nossas celebridades favoritas do mundo da Televisão.

No entanto, há uma estrela que não veremos na cerimônia deste ano: Jennifer Aniston. Mesmo com Friends: The Reunion sendo indicado em quatro categorias, a atriz de 52 anos não deve estar presente.

"Não, eu não irei", disse a musa ao Jimmy Kimmel Live!. "Acho que Ben Winston, nosso produtor e diretor, [que é] incrível, que montou tudo [irá]".