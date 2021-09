A Fazenda 13: Nego do Borel tem ataque de fúria após receber bronca da produção

Com isso, a RecordTV chamou Borel nos bastidores para repreender suas atitudes, mas o peão não recebeu bem e se revoltou. "Cansei, não pode isso, não pode aquilo, não pode caminhar ali, não pode fazer isso, ai que chatice, meu. Livres? Livres de fazer o que? Me manda embora, quero voltar para casa", disse ele. "Não vi um pôr do sol, não vi p**** nenhuma, isso é liberdade? Não quero saber de um milhão e meio, eu quero ser livre".

Ao voltar agitado para seu quarto na baia, Borel acabou acordando os outros participantes. Após um deles reclamar do barulho, o cantor levantou de sua cama, saiu do quarto e jogou um balde na parede, assustando todo mundo.