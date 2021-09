Adele e Rich Paul oficializam o relacionamento no Instagram

Adele e Rich Paul oficializaram o relacionamento no Instagram!

Nesse domingo, 19 de setembro, a vencedora do Grammy de 33 anos compartilhou raras fotos de si mesma, incluindo uma em que ela estava junto com o empresário do esporte de 39 anos, marcando a primeira vez que eles apareceram juntos na rede social.

A cantora, que estava super glamurosa com um vestido Schiaparelli, e Rick posaram juntos em uma cabine de fotos do casamento do jogador do time americano de basquete Lakers, Anthony Davis. Outros famosos que também estavam no local incluem LeBron James - um dos clientes de Rich - Russell Westbrook e Jared Dudley.

Adele e Rich já foram vistos juntos algumas vezes nas últimas semanas, incluindo em um encontro em Los Angeles, no dia 30 de agosto. Eles começaram a levantar rumores de romance em julho, quatro meses após a cantora finalizar o seu divórcio com Simon Konecki - com quem ela tem o filho Angelo, de 8 anos.