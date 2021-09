Duda Reis revela que Nego do Borel foi indiciado por violência doméstica

Instagram/@dudareisb/@guiaraujo13

Vale dizer que, em outro trecho do reality, Gui Araújo, ex-affair de Duda Reis que ficou com ela após seu término com Nego do Borel, também comentou que o cantor teria procurado ele para afirmar que a atriz é "louca".

Com isso, Duda também comentou sobre o caso nas redes sociais: "Mas é verdade, foi mesmo! Tentou forçar amizade com uma pessoa especial para mim e não só me chamou de louca, como me xingou até o talo. Absurdo!".