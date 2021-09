Hailey Bieber fala sobre rumores de que Justin Bieber "maltrata" ela

Mas ao conversar com a cantora de Sorry Not Sorry, Hailey confessou que a relação teve seus desafios. Ela compartilhou que no começo sentia que tinha perdido sua independência e sua identidade.

"Teve horas que eu senti que tinha perdido isso no meio de nossa relação", explicou ela, adicionando que eles procuraram terapia e conselhos de outros casais.

Agora, eles estão confortáveis fazendo o que amam. "Nós dois realmente damos valor ao espaço", compartilhou ela. "Uma das coisas que eu mais amo é que, se estamos em uma festa juntos... nós conseguimos nos separar por algumas horas, depois nos reencontrar e falar: 'Você está se divertindo? Ok, te vejo em um minuto'. E nós continuamos vivendo nossas vidas".