Anitta conta detalhes sobre produção do EP de Juliette

Quando bateu o olho na paraibana, a veia de marketeira de Anitta já gritou: ela tem que ser cantora. Huayna, que já trabalhava com Juliette, entrou em contato com a cantora durante o BBB, e juntos decidiram começar a preparar um projeto para a estrela de reality. Se ela ia gostar, não sabiam; mas a combinação de voz e carisma da nova queridinha do Brasil e a vontade de produzir da cantora prometia uma boa combinação.

"Eu ia buscando pessoas que eu achava, mandando as referências musicais, o Huayna também vinha buscando pessoas do Nordeste, amigos da Juliette pra trabalhar junto, e a gente foi fazendo o EP sem ela saber de nada", contou.

Se foi fácil? Com certeza não. Anitta conta que "foi uma loucura. Eu estudei tudo sobre a vida dela, fizemos várias calls com o Huayna e a Déborah, amigos dela, me contando tudo sobre a vida dela, infância, adolescência, família, etc, pra gente fazer esse álbum bem a cara dela".