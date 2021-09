Chegou o grande dia! Emmy Awards 2021 vai premiar os melhores da TV

Os favoritos

The Mandalorian e The Crown foram as séries com mais indicações, somando 24 cada uma. As duas disputam inclusive a categoria mais importante, de Melhor Série Dramática. Os outros concorrentes a esse prêmio são This is Us, The Handmaid's Tale, Lovecraft Country, Bridgerton, The Boys e Pose.

Entre as minisséries, quem tem grandes chances de levar mais estatuetas é WandaVision. A produção da Marvel Studios recebeu 23 nomeações. Ted Lasso também deve brilhar no Emmy, concorrendo em 20 categorias.