Mãe de Paulo Gustavo se emociona ao comentar relação com genro

Não tem brasileiro que não se emocione ao pensar em Paulo Gustavo, que faleceu em maio vítima da Covid-19. A causa é o talento e carisma surpreendentes do ator, e as relações que cultivava, principalmente com a mãe, Déa Lúcia—musa do humorista—, e o marido, Thales Bretas. Como legado, os dois mantiveram a intimidade, tanto que Déa se declarou para o genro durante o programa Mais Você, da Globo, nesta sexta-feira, 17.

Déa foi a convidada especial do programa para celebração de seu aniversário de 74 anos. Quando perguntada sobre as comemorações, a musa inspiradora de Dona Hermínia, personagem mais famosa de Paulo, em Minha Mãe é Uma Peça, afirmou que não se reuniria com amigos e familiares devido à pandemia, apenas com o genro e os netos.