Arcrebiano revela que sofre preconceito por causa da beleza

Arcrebiano se declarou vítima do excesso de beleza. Em conversa com peões em A Fazenda 13, na madrugada desta sexta-feira 17, Arcrebiano desabafou sobre as críticas que recebe na internet pelo seu histórico de participação em realities e pelo "padrão de beleza".

O peão usou a conversa para conscientizar Tati Quebra Barraco e Mileide Mihaile sobre os desafios de sua realidade. "As pessoas julgam de uma forma totalmente diferente. Falar uma coisa pra vocês: gente bonita também sofre. Gente bonita também tem história. É fod*. Eu já sofri pra caral**. Se eu contar a minha história, fod*."