A primeira treta de 'A Fazenda 13' deu o que falar! Relembre as principais da história do reality

Tivemos um desentendimento aqui e outro ali, mas o primeiro barraco de A Fazenda 13 foi protagonizado por Solange Gomes e Rico Melquiades, um dos favoritos a treteiro da edição. Após Solange eliminar Rico da dinâmica do baú, que valia um carro zero, o peão não conseguiu conter os ânimos. Foi uma troca de ofensas que adentrou a madrugada. De um lado, xingamentos de "feio"; do outro, de "velha coroca".

Ao ser eliminado da dinâmica, o humorista não levou nada bem e anunciou que a ex-dançarina era seu voto para a próxima roça. Ironia, acusações de "louca" e de "querer aparecer" foram alguns dos pontos altos da treta. A artista rebateu os comentários (inclusive os sobre sua idade) com "pelo menos eu sou bonita", e ainda acusou o humorista de se aproveitar da amizade com o influenciador Carlinhos Maia para fazer sucesso. Fogo no feno!

A confusão foi boa? Foi. Mas conhecendo A Fazenda, sabemos que ainda vem muito mais por aí. Não acredita? Relembre alguns barracos históricos do reality para dar um gostinho de quero mais.