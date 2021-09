Pabllo Vittar faz tatuagem no braço em homenagem aos fãs

Pabllo Vittar, que lançou vídeo com o jogador de vôlei Douglas Souza, usou as redes sociais para declarar todo amor e carinho que sente pelos fãs. Nesta sexta-feira 17, Pabllo exibiu nos Stories a nova tatuagem feita para celebrar a relação com o público apaixonado por sua arte.

A artista disse que escolheu um sol para a homenagem porque os fãs iluminam sua vida.

"Fiz esse sol em homenagem aos vittalovers pois vocês são a luz da minha vida! Sempre quis ter algo pra me sentir conectada com vocês", contou.