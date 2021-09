Vale a pena recordar! Confira momentos marcantes da história do Emmy

Jennifer Aniston apagando fogo

Já vimos Jennifer em incontáveis papéis, mas essa foi a primeira vez que a estrela de Friends deu uma de bombeira. Com as restrições sanitárias em alta durante o Emmy de 2020, o host, Jimmy Kimmel, tomou todas as precauções possíveis antes de anunciar um vencedor, o que incluía higienizar o envelope com o anúncio e depois jogá-lo em um balde para ser incendiado. Aniston, que foi convidada a apresentar a categoria, teve que descolar um extintor de incêndio para conter as chamas que não cessavam. Perigos do álcool em gel.