Rumo ao altar! Relembre romance de Britney Spears e Sam Asghari

Depois de trabalhar com Roman Malayev, fundador e mestre joalheiro da Forever Diamonds NY, Asghari fez o grande pedido com um diamante redondo de 4 quilates em um anel de metal com hastes de platina. O diamante apresentava alguns toques especiais, incluindo a palavra "Lioness"—o apelido dele dado por sua futura esposa—gravado dentro da pedra.