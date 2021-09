Os queridinhos do público no Emmy Awards 2021

Se fosse maior, estragava

Mas esse é um risco que estaríamos dispostos a correr. Essa é a opinião de grande parte dos internautas em relação às minisséries — gênero que vem se destacando nos últimos anos. Conteúdos de no máximo 12 episódios, concentrados, com produções impecáveis. As categorias referentes reúnem algumas das séries mais virais do ano (WandaVision, Mare of Easttown, I May Destroy You, Gambito da Rainha, Hamilton, The Undoing), e vai ser difícil escolher. Gambito levou ano passado, então as apostas estão em Mare e Wanda, que devido ao formato semanal de exibição, manteve todo mundo ligado. Não queria estar nos pés da Academia nessa hora...