Os motivos para assistir 'Only Murders in the Building'

A nova série de Selena Gomez, Only Murders in the Building, da Hulu, fez tanto sucesso que acaba de ter sua segunda temporada confirmada. A trama, que conta com humor e mistério, mostra a história de um inesperado trio que se une para desvendar um crime sozinho, são eles Mabel, vivida por Selena, Oliver (Martin Short) e Charles (Steve Martin).

Veja abaixo tudo o que você precisa saber sobre a série: