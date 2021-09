Elenco de 'Riverdale' dança música brasileira nos bastidores da 6ª temporada

As gravações da sexta temporada de Riverdale estão rolando solta! E já imaginou se o elenco de sua série favorita – neste caso, Riverdale, né, mores! – se divertir com nada menos que as músicas do Brasil durante as pausas nos bastidores?

É totalmente verdade esse bilhete! Um dos produtores da série, Gabriel Correa, é brasileiro e fez questão de mostrar alguns dos atores dançando algumas canções do nosso país.

Por falar no profissional, vale a pena dar uma conferida em seu Instagram, pois sempre posta momentos descontraídos do elenco de Riverdale!