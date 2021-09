Por que o delineador invertido é a trend da vez?

Quando o assunto é make tem sempre uma tendência em especial que bomba demais nas redes sociais. Esse é o caso do "delineador invertido", que invadiu o TikTok das gurus de beleza.

Como o próprio nome já diz, a maquiagem consiste em um delineado ao contrário, isto é, o lápis é aplicado rende aos cílios inferiores.

O truque é criar um leve esfumado e puxar uma pontinha no canto externo do olho e uma outra pequenina do lado interno.