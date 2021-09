Bel Mota entrevista a atleta paralímpica Jani Freitas I Feras do E!

Bel Mota está de volta com mais um Feras do E! e, dessa vez, a conversa é com a estrela do voleibol sentado, Jani Freitas! À Bel, Jani compartilhou suas dificuldades e como se jogou no esporte paralímpico.

Em 2006, a medalhista foi atropelada por uma carreta e precisou amputar a perna esquerda. Dois anos depois, ela ingressou no esporte. "Eu nunca imaginei que ia sofrer um acidente", disse. "Quando eu abri os olhos, eu vi que tinha sofrido um acidente. Foi muito rápido".

Depois de um relato emocionante e milagroso, Jani contou que apesar de ter ficado 3 meses no hospital, "estava feliz" por ter prejudicado apenas a perna e não outras partes do corpo.