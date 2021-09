Drake Bell fala sobre mensagens "imprudentes e irresponsáveis" para menor

Robin L Marshall/Getty Images

No dia 23 de junho, Drake se confessou culpado por tentativa de periculosidade infantil, um crime de quarto grau e disseminação de matéria prejudicial a jovens, uma contravenção de primeiro grau. No dia 3 de junho, ele foi preso pela polícia de Cleveland e acusado de ambas as alegações, das quais inicialmente se declarou inocente.

"Hoje eu aceito esse apelo porque minha conduta foi errada", Drake compartilhou durante a audiência de condenação de 12 de julho, de acordo com a NBC News. "Lamento que a vítima tenha sido ferida de alguma forma—essa obviamente não era minha intenção. Eu levei este assunto muito, muito a sério e, novamente, só quero me desculpar com ela e com qualquer outra pessoa que possa ter sido afetada por minha ações".

No momento da prisão de Drake, o Gabinete do Promotor de Cuyahoga declarou que uma garota de 15 anos entrou com um relatório na polícia de Toronto em outubro de 2018 devido a um suposto incidente de 2017 em uma boate de Cleveland envolvendo ela e a estrela.

De acordo com o Ministério Público, uma investigação mostrou que Drake havia enviado "mensagens inadequadas nas redes sociais" nos meses anteriores ao show, que seguiram a uma relação que havia sido estabelecida vários anos antes entre os dois indivíduos.