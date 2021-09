Conheça o brasileiro que ganhou o Emmy pelo trabalho em The Crown

Desde que estreou em 2016, The Crown é um dos maiores sucessos da Netflix. Além de retratar a história da Família Real Britânica, com foco na vida da Rainha Elizabeth ll, The Crown também carrega o peso de ser uma das produções mais caras da plataforma de streaming.

Mas você sabia que o responsável pela fotografia é um brasileiro? Desde a primeira temporada essa responsabilidade está nas mãos do cineasta Adriano Goldman. O paulista começou na TV e no Brasil trabalhando em produções independentes além de séries especiais para canais pagos.