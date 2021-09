Nego do Borel gera 'climão' após constranger Dayane Mello em 'A Fazenda 13'

A gente sabia que Nego do Borel ia dar o que falar em A Fazenda 13, da RecordTV, mas não imaginávamos que fosse começar tão cedo. Na quarta-feira, 15, Nego do Borel fez comentários nada discretos sobre as orelhas de Dayane Mello, que não economizou em compartilhar sua insatisfação com a ação do cantor.

A declaração veio no meio de uma conversa sobre intervenções corporais e inseguranças. A modelo confessou que se incomodava com a assimetria de suas orelhas, e em vez de deixar a história morrer, o funkeiro fez um pequeno alarde, constrangendo a colega.

"Caraca, tua orelha é uma mais aberta que a outra!", disse ele, enquanto levava as mãos ao rosto e arregalava os olhos. Quando Dayane criticou a atitude do cantor, ele mudou a narrativa. "Não, falei que é grande igual à minha. Mas a sua não é grande, a sua é aberta. A minha é grande, mas é colada".