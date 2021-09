Assista Stormi Webster imitar a mãe Kylie Jenner em vídeo fofo

Stormi Webster não cansa de nos surpreender com tanta fofura! Nessa quinta-feira, 16, Stormi encantou a todos ao imitar a mãe Kylie Jenner no Instagram.

A estrela de 24 anos, estava voando em seu jato privado enquanto tentava gravar um vídeo para promover sua linha de praia. No entanto, Stormi decidiu invadir a gravação e em certo momento decide imitar a estrela, dizendo, "Sou eu. Kylie Jennner". Iti malia!

"O que?", disse a musa de KUWTK dando risada.

"Eu gosto de ser Kylie Jenner", disse ela, "e Stormi e minha mamãe".

Finalmente, Kylie conseguiu terminar sua postagem. "Estou literalmente apenas me escondendo aqui", disse ela durante as filmagens de outra parte do avião, "mas eu só queria mandar um oi para toda a equipe Kylie Swim, todos que tornaram isso possível... Eu não poderia fazer sem vocês, e estou muito feliz com o resultado. E estou muito orgulhosa disso e mal posso esperar que vocês experimentem".