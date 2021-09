Kai, do grupo de k-pop EXO, se torna embaixador global da Seoul Fashion Week

Integrante de um dos mais importantes grupos de K-POP da 3º geração, Kai, do EXO, foi escolhido como embaixador global da Seoul Fashion Week 2022. O evento de moda acontecerá em locais históricos da Coréia do Sul em outubro do próximo ano.

O artista vai ser responsável por promover as propagandas globais do evento. Um dos queridinhos do público que acompanha a cena pop sul-coreana, Kai tem ganhado destaque no mundo da moda e se tornado uma grande influência.

O cantor de 27 anos já foi capa de diversas revistas como Elle e GQ, o primeiro embaixador coreano global da Gucci, e é muso da Bobbi Brown, uma marca de cosméticos na região Ásia-Pacífico e modelo da marca de outdoor, BlackYak. Em novembro do ano passado ele lançou o primeiro álbum solo da carreira.