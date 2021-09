Veja o encontro de Shawn Mendes com Justin e Hailey Bieber antes do MET Gala

Jeff Kravitz/FilmMagic/Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Já imaginou encontrar Shawn Mendes, Camila Cabello, Justin Bieber e Hailey Bieber no mesmo lugar? Isso foi possível momentos antes do MET Gala 2021. Mas não se engane: o encontro de Shawn e Camila com Justin e Hailey foi, digamos, bem estranho para os fãs!

Os dois casais se encontraram por acaso em um hotel antes de partirem para o grande evento de moda. A Vogue capturou tudo na câmera enquanto filmava o vídeo Get Ready de Shawn e Camila, e deixou os usuários no TikTok se sentindo "bem estranhos", especialmente sabendo que Hailey foi à cerimônia de 2018 com o dono do hit Treat You Better.

Cerca de 5 meses depois, a modelo se casou com o cantor de Peaches. Naquela época, Shawn e Hailey afirmaram que eram apenas "amigos", apesar dos rumores de affair. Ela o chamou de "super adorável e um jovem cavalheiro muito, muito legal".

No vídeo, Camila percebe os Biebers primeiro, sorri e acena. Ela se aproxima e diz: "Oi, como você está? Que bom ver você!". Depois de abraçar Hailey, ela abraça Justin e diz a ele: "Como você está? Excelente desempenho na noite passada. Morta". Até então, tudo bem.