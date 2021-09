RuPaul tem seu nome batizado em nova espécie de mosca furta-cor

RuPaul Andre Charles, em seu aclamado reality show RuPaul's Drag Race, disse uma vez: "Eu acredito em usar todas as cores na caixa do giz de cera". E não é que as citações icônicas de RuPaul inspiraram até mesmo alguns cientistas?

Isso mesmo: os pesquisadores do CSIRO, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, nomearam uma espécie de mosca soldado após com o nome da drag queen, devido às cores iridescentes, ou seja furta-cor, únicas.

A Opaluma RuPaul vem do Lamington National Park, localizado no estado Queensland, que sofreu extensos danos por incêndios, em 2019 e 2020, na Austrália.

"Eu queria fazer algo bastante espetacular", explicou o entomologista do CSIRO, Dr. Bryan Lessard, à ABC News Australia, acrescentando trocadilhos sobre os termos usados pela artista. "Eu acho que esta mosca pode dar a RuPaul uma corrida por seu dinheiro na pista porque ela tem 'pernas para dias' e está 'Glamazona'".