Quem vai ficar com a última vaga em 'A Fazenda 13'?

Krawk

O rapper Krawk, de 24 anos, tem 6 anos de carreira e é considerado uma das revelações do Rap/Trap Nacional. Possui milhões de visualizações no Youtube e conta com 2 milhões de seguidores no Instagram. Krawk começou aos 16 anos participando de batalhas de rima, já foi campeão estadual e ficou em 3º lugar no nacional de freestyle.