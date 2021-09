Anitta lança combo especial com gigante de fast food

A Girl from Rio, Anitta, já é internacional, mas quem vai assumir o spotlight agora é Larissa Machado, nome de batismo da cantora. O Burger King irá banir 120 ingredientes artificiais do cardápio nos Estados Unidos, e para divulgar o novo posicionamento, a rede fez parceria com celebridades conhecidas por nome artístico. Os nomes reais viraram títulos de combos, e o 'Larissa Machado' vem com batata e refri!

Chamadas de "Keep It Real Meals", as refeições são oferecidas em edições limitadas, disponíveis desde o último domingo, 12, nos restaurantes norte-americanos.

No comercial de 30 segundos de divulgação da ação, a popstar Anitta aparece contracenando com a gente-como-a-gente Larissa. A cantora performou no comercial no VMA 2021, patrocinado pela rede de fast food.