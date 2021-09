Relembre as aparições das Kardashians no MET Gala

A família Kardashian-Jenner sabe como arrasar no MET Gala!

Na edição deste do evento, Kim Kardashian, Kendall Jenner e Kris Jenner usaram looks maravilhosos, mas essa é só uma das vezes que elas roubaram os holofotes no MET Gala!

A primeira vez de Kim no evento foi em 2013, quando ela estava grávida de North West e usou um vestido floral da Givenchy que rendeu muitos memes. No ano seguinte, Kendall foi em seu primeiro MET Gala usando um vestido da Topshop e joias da Chopard. Kris se juntou a família no MET Gala 2015 e Kylie também desfilou pela primeira vez no evento no ano seguinte, em 2016.