Quem é MJ Rodriguez, primeira transgênero indicada à Melhor Atriz no Emmy 2021?

A execução impecável do papel tem um motivo: a própria MJ foi uma das refugiadas da cena ballroom com apenas 14 anos, enquanto também participava do Programa de Teatro Juvenil de Nova Jersey. Como atriz, ela fez rápidas aparições em séries de TV, como Nurse Jackie e Luke Cage. Foi em 2017, no filme Saturday Church, que MJ fez sua primeira grande aparição e levou o ballroom para as telonas, junto com Indya Moore, uma de suas "filhas" em Pose.