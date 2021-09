Ed Sheeran diz que premiações são cheias de "ressentimento e ódio"

Não se engane: Sheeran, que estava concorrendo em três categorias no VMA, disse que "é uma honra ser indicado". Porém, ele não é fã da atmosfera de competição.

"[Há] cinco indicados à Clipe do Ano. Então, isso é alguém falando: 'O seu vídeo foi um dos cinco mais incríveis do ano'. Sabe quandos clipes são feitos por ano?", disse ele. "Então, eu meio que me sinto feliz de estar lá e eu odeio que as pessoas se sintam tristes ao irem embora. E as pessoas se sentem igual a mim nesses lugares. Sabe, eu conversei com algumas pessoas e elas disseram: 'Eu sempre me sinto deprimido depois. A atmosfera não é legal'".

Para esclarecer, o cantor disse que não está falando de ninguém em específico. "Não é nada que tenha a ver com a MTV ou com a premiação em si. Isso acontece em todas: o Billboard, o Grammy, o AMA", disse ele. "São várias pessoas querendo que outra pessoa falhe e eu não gosto disso".