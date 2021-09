Arcrebiano revela verdadeiro motivo de sua saída de 'No Limite'

Em conversa com Erasmo e Aline Mineiro na madrugada desta quinta-feira, 16, Arcrebiano botou a boca no trombone pela primeira vez sobre o que provocou a saída de No Limite, da Globo. Arcrebiano revelou que sofreu com uma forte infecção urinária durante o reality, tendo até recebido tratamento com antibióticos da emissora, mas preferiu se retirar do jogo.

"Sabe aquele reality lá, que todo mundo emagrece? Eu peguei infecção urinária, foi bem pesado!", confessou o modelo aos peões.

Há quem diga que o objetivo dele era quebrar o recorde de brasileiro que passou mais tempo seguido em realities, mas o problema de saúde interrompeu sua permanência em No Limite.