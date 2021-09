Bárbara Evans lamenta morte de um dos filhos gêmeos: "Coraçãozinho parou de bater"

Bárbara Evans lamentou a morte de um de seus filhos com Gustavo Theodoro. Bárbara fez um ultrassom nesta quinta-feira, 16, e descobriu que o coração de um dos bebês parou de bater.

Como os fãs sabem, a modelo engravidou através de um processo de fertilização in vitro e dois embriões conseguiram se desenvolver nos primeiros dias. Porém, o saco gestacional de um não estava crescendo de acordo com o outro.

"Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", iniciou ela nos Stories do Instagram.

Com lágrimas nos olhos, Bárbara lamentou a morte, mas disse estar "calma, bem e em paz".