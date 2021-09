Lisa Rinna diz que "tentou bastante" apoiar a relação da filha Amelia Hamlin com Scott Disick

Lisa Rinna revelou como se sente sobre o término de sua filha Amelia Hamlin com Scott Disick.

Durante sua entrevista ao programa Watch What Happens Live, nessa quarta-feira, 15 de setembro, Lisa participou de uma brincadeira com o apresentador Andy Cohen e com a atriz Sarah Paulson no qual elas tinham que falar sobre seus arrependimentos.

Em certo momento, o apresentador perguntou para ela: "Qual é a pior coisa que você disse sobre Scott Disick pelas costas dele?".

Pela reação de Lisa, ficou claro que ela não gostou muito da pergunta. Ainda assim, ela respondeu: "Sabe, na verdade eu fui bem legal com Scott Disick e eu nunca diria isso em voz alta... Mas eu tive uns pensamentos bem ruins sobre ele".

Depois, Andy comentou que durante um episódio recente de Real Housewives of Beverly Hills, Lisa disse que não estava "muito animada" sobre Amelia, de 20 anos, namorar o astro de 38 anos de Keeping Up With the Kardashians.