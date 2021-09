Kim Kardashian diz que North é uma criança "gótica" que ainda quer ser "filha única"

Kim Kardashian está ajudando seus seguidores a acompanhar as personalidades totalmente diferentes de seus filhos. Nesta quinta-feira, 16, Kim será uma das convidadas do The Ellen DeGeneres Show e discutiu as diferenças entre os quatro herdeiros.

Como os fãs sabem, a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians é mãe de North West, de 8 anos, Saint West, de 5 anos, Chicago West, de 3 anos, e Psalm West, de 2 anos, frutos de seu casamento com Kanye West.

Em prévia do programa, a apresentadora Ellen DeGeneres pergunta sobre uma foto da rede social mostrando Chicago com um look de sua mãe após visitar seu closet.

"Ela é a minha garota mais feminina que adora rosa, roxo e maquiagem", compartilhou Kim. "Todos os meus filhos são tão diferentes. North é como gótica – ela gosta de Hot Topic [rede de loja de varejo para o público que gosta de rock]. Ela coloca tatuagens falsas em seu rosto, ela ouve Black Sabbath, ela é como uma garota totalmente gótica".

E a musa continuou: "Saint é como um videogame, um gênio da tecnologia, tipo, incrível. E o Psalm realmente adora Patrulha Canina e Carros. Tipo, cada criança é tão diferente. Mas Chi-Chi é minha princesinha. Qualquer princesa, qualquer garota feminina. É ela".