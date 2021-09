Gui Araújo é o primeiro fazendeiro em A Fazenda 13!

O modelo, que falou sobre seu término com Anitta, venceu a primeira prova de liderança do reality, realizada na madrugada desta quinta-feira, 16. O peão mostrou pontaria e também contou com a sorte para sair na frente na disputa.

A prova funcionava da seguinte maneira: os participantes precisavam pegar 14 argolas, que estavam penduradas, e encaixá-las em um suporte. Os três mais rápidos foram para a segunda fase, onde precisavam jogar argolas e encaixá-las em pás que tinham letras desenhadas. Quem formasse a palavra "fazendeiro" primeiro, ganhava.