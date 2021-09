Kanye West mostra apoio ao look controverso de Kim Kardashian no MET Gala

A eterna musa de Keeping Up With the Kardashians também ofereceu sua opinião sobre uma foto viral do tapete vermelho do MET Gala que mostrava Kendall Jenner tentando chamar a atenção dela, embora nenhuma das duas estrelas parecesse particularmente confiante quanto à identidade da outra pessoa.

"Kendall estava chamando meu nome e eu não conseguia ver quem era, mas vi o contorno de seu vestido brilhante", postou Kim, adicionando um emoji de choro.